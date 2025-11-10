آغاز دیدار نتانیاهو با فرستادگان ترامپ

به گزارش ایلنا به نقل از وای‌نت، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، دیدار خود با نمایندگان «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری ایالات متحده را آغاز کرد.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو و «جرد کوشنر» داماد و نماینده ترامپ در جریان این دیدار، درباره مسائلی از جمله خلع سلاح حماس، جلوگیری از نقش‌آفرینی این جنبش در اداره غزه و چگونگی تضمین امنیت در مرحله پس از آتش‌بس رایزنی کرد

سخنگوی دولت اسرائیل اعلام کرد که تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های مرتبط با غزه در هماهنگی با دولت آمریکا انجام خواهد شد.

منابع مطلع نیز گفته‌اند بخش عمده گفت‌وگوها به سرنوشت نیروهای مقاومت فلسطینی که هنوز در تونل‌های رفح حضور دارند، اختصاص داشته است.

به گفته دو دیپلمات غربی، اسرائیل نسبت به ایجاد گذرگاه‌های امن برای خروج نیروهای مقاومت تردید دارد، در حالی که یکی از مسئولان حماس تأکید کرده است گفت‌وگوها درباره این گذرگاه‌ها ادامه دارد و مقاومت حاضر نیست نیروهایش تسلیم شوند.

«استیو ویتکاف» فرستاده ویژه آمریکا نیز این پرونده را «آزمونی برای اجرای کامل توافق آتش‌بس» دانسته و هشدار داده است که هرگونه اقدام نظامی برای اجبار نیروهای مقاومت به تسلیم شدن می‌تواند آتش‌بس را با خطر فروپاشی روبه‌رو کند.

