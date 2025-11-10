خبرگزاری کار ایران
ژاپن نسبت به اظهارات توهین‌آمیز دیپلمات چینی به پکن اعتراض کرد
ژاپن اعلام کرد که نسبت به اظهارات بسیار نامناسب سرکنسول چین در رابطه نخست وزیر این کشور،‌ اعتراض خود را به پکن اعلام کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ژاپن امروز -دوشنبه- اعلام کرد که به چین به دلیل اظهارات بسیار نامناسب یکی از دیپلمات‌هایش در رابطه با «سانائه تاکایچی» نخست‌وزیر این کشور، به چین شکایت کرده است.

«شوئه جیان» سرکنسول چین در «اوساکا»، در پستی در پلتفرم ایکس در هشتم نوامبر گفت: «ما چاره‌ای جز قطع کردن آن گردن کثیف که بدون لحظه‌ای تردید به ما حمله کرده است، نداریم».

شوئه در این پست، مقاله‌ای را به اشتراک گذاشت که به اظهارات تاکایچی در مورد چگونگی واکنش ژاپن به حمله چین به تایوان اشاره داشت.

دیپلمات چینی در در پستی که متعاقبا حذف شد، افزود: «آماده‌اید؟»

 «مینورو کیهارا»، دبیر ارشد کابینه ژاپن، امروز گفت که اگرچه هدف این پست کاملا مشخص نیست، اما بسیار نامناسب است.

کیهارا اظهار داشت: «وزارت خارجه  ژاپن و سفارت ژاپن در چین اعتراض محکمی به پکن داشتند و خواستار پاک کردن  این پست  شدند».

 

 

