به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک مقام ارشد ترکیه‌ اعلام کرد که آنکارا در حال تلاش برای تضمین خروج امن حدود ۲۰۰ غیرنظامی فلسطینی است که در تونل‌های نوار غزه گرفتار شده‌اند.

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که ترکیه با میانجی‌گری خود بازگرداندن جسد یک سرباز اسرائیلی که بیش از یک دهه پیش در غزه کشته شده بود را تسهیل کرده است.

این مقام که نخواست نامش فاش شود، گفت که ترکیه پس از ۱۱ سال و در نتیجه تلاش‌های فشرده، روند بازگرداندن پیکر «هدار گولدین» به اسرائیل را با موفقیت تسهیل کرد؛ اقدامی که نشان‌دهنده پایبندی آشکار حماس به آتش‌بس است.

وی افزود: «در عین حال، ما در حال کار برای تضمین عبور امن حدود ۲۰۰ غیرنظامی فلسطینی هستیم که هم‌اکنون در تونل‌ها گرفتار شده‌اند».

پیش‌تر، جنبش حماس اعلام کرده بود که نیروهایش که در منطقه «رفح» تحت کنترل اسرائیل محاصره شده‌اند، تسلیم نخواهند شد و از میانجی‌گران خواست تا راه‌حلی برای این بحران که آتش‌بس یک‌ماهه را تهدید می‌کند، پیدا کنند.

