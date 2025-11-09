خبرگزاری کار ایران
به اقدامات اتحادیه اروپا در مورد روادید، در جهت منافع ملی پاسخ می‌دهیم

سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که این کشور به محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی اتحادیه اروپا در مورد روادید، در جهت منافع ملی خود پاسخ خواهد داد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت که مسکو اجازه نخواهد داد اتحادیه اروپا این کشور را به اقدامات تلافی‌جویانه در حوزه صدور ویزا که می‌تواند به منافع ملی آسیب برساند، تحریک کند.

زاخارووا در مصاحبه‌ای با کانال تلویزیونی «تی‌وی‌سی» روسیه در مورد ممنوعیت صدور «ویزای شینگن» چندبار ورود برای شهروندان روسیه گفت: «تصمیمات متعددی که توسط آنها با هدف تحریک ما به انجام نوعی اقدامات تلافی‌جویانه، شاید از نوع معکوس، که به کشور ما آسیب می‌رساند، اتخاذ شده است».

وی ادامه داد: «آنها باید به رویاپردازی ادامه دهند، زیرا اقدامات تلافی‌جویانه در پی خواهد داشت، اما این اقدامات در درجه اول بر اساس منافع ملی ما انجام خواهد شد».

