تیراندازی به سوی ماموران گشت مرزی ایالات متحده

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد که مردی در شیکاگو ‌در جریان یک عملیات اجرای قانون مهاجرت به سمت ماموران گشت مرزی ایالات متحده تیراندازی کرد.

وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد که مظنون که یک جیپ مشکی را می‌راند، همچنان متواری است.

اداره پلیس شیکاگو اعلام کرد که ماموران به تماسی مبنی بر تیراندازی پاسخ داده و منطقه را امن کرده‌اند.

پلیس شیکاگو در بیانیه‌ای اعلام کرد: «هیچ گزارشی مبنی بر اصابت گلوله به کسی وجود ندارد.»

این حادثه در جریان اعتراضات ‌در محله لیتل ویلیج شیکاگو پس از یورش ماموران فدرال به مهاجران رخ داد.

یک شاهد رویترز شاهد بود که پلیس مردی را در جریان مشاجره با ساکنان پس از یورش ماموران مهاجرت بازداشت کرد.

