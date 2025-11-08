به گزارش ایلنا، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه امروز -شنبه- اعلام کرد که روند اجرای دستور «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه، برای تهیه پیشنهادهایی درباره احتمال انجام آزمایش هسته‌ای جدید در این کشور در دست انجام است.

لاوروف همچنین تأکید کرد که روسیه تاکنون هیچ‌گونه توضیحی از سوی ایالات متحده درباره دستور ماه گذشته «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا، مبنی بر ازسرگیری آزمایش‌های هسته‌ای دریافت نکرده است.

لاوروف همچنین با اشاره به واکنش‌های واشنگتن گفت: «اظهارنظرهای مقام‌های آمریکایی نشان می‌دهد که در ایالات متحده درک واحد و روشنی از منظور رئیس‌جمهوری‌شان وجود ندارد».

