عبدالله دوم تور آسیایی خود را با ژاپن آغاز میکند
پادشاه اردن، سفر و تور کاری گسترده خود به قاره آسیا را با سفر به توکیو پایتخت ژاپن آغاز میکند.
هدف اصلی از این سفر پادشاه اردن، تحکیم همکاریها و تقویت شراکتها میان اردن و این پنج کشور، به ویژه در حوزههای اقتصادی و سرمایهگذاری اعلام شده است.