عبدالله دوم تور آسیایی خود را با ژاپن آغاز می‌کند

عبدالله دوم تور آسیایی خود را با ژاپن آغاز می‌کند
پادشاه اردن، سفر و تور کاری گسترده خود به قاره آسیا را با سفر به توکیو پایتخت ژاپن آغاز می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از الرای، «عبدالله دوم» پادشاه اردن در سفر آسیایی خود به کشورهای آسیایی شامل ژاپن، ویتنام، سنگاپور ، اندونزی و پاکستان می‌رود. 

عبدالله دوم امروز -شنبه- عازم ژاپن می‌شود تا سفر آسیایی خود را در قالب یک سفر کاری آغاز کند و افزون بر ژاپن، به کشورهای ویتنام، سنگاپور، اندونزی و پاکستان نیز در سفر می‌کند.

هدف اصلی از این سفر پادشاه اردن، تحکیم همکاری‌ها و تقویت شراکت‌ها میان اردن و این پنج کشور، به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری اعلام شده است.

 

