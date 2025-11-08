به گزارش ایلنا به نقل از الرای، «عبدالله دوم» پادشاه اردن در سفر آسیایی خود به کشورهای آسیایی شامل ژاپن، ویتنام، سنگاپور ، اندونزی و پاکستان می‌رود.

عبدالله دوم امروز -شنبه- عازم ژاپن می‌شود تا سفر آسیایی خود را در قالب یک سفر کاری آغاز کند و افزون بر ژاپن، به کشورهای ویتنام، سنگاپور، اندونزی و پاکستان نیز در سفر می‌کند.

هدف اصلی از این سفر پادشاه اردن، تحکیم همکاری‌ها و تقویت شراکت‌ها میان اردن و این پنج کشور، به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری اعلام شده است.

انتهای پیام/