زاخارووا اظهارات بایدن را به سخره گرفت

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت که «جو بایدن»، رئیس جمهور سابق، در تلاش برای بی‌اعتبار کردن «دونالد ترامپ»، رهبر فعلی ایالات متحده، به تمام پادشاهی‌های متحد اروپایی حمله کرد و آنها را رژیم‌های غیردموکراتیک خواند.

زاخارووا در کانال تلگرام خود نوشت: «یک نفر بایدن را بیدار کرد و او کلمه به کلمه گفت، در دموکراسی‌ها پادشاه وجود ندارد. او ترامپ را هدف قرار می‌داد اما در نهایت از بریتانیا انتقاد کرد».

وی اظهار داشت: «ما منتظریم که چارلز سوم پادشاه بریتانیا از خواب بیدار شود و از دوست آمریکایی‌اش جو یاد بگیرد که در بریتانیا دموکراسی وجود ندارد: یا سلطنت است یا دموکراسی».

اشاره این دیپلمات روس به انتقاد بایدن از ترامپ بود که ضمن سرزنش رئیس جمهور کنونی بابت شرمسار کردن کشور گفت: «در دموکراسی پادشاه وجود ندارد».

