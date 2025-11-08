پوکروفسک در محاصره آتش روسیه؛ بمبهای گلاید معادلات جنگ اوکراین را برهم زدند
جبهه شرقی اوکراین در یکی از بحرانیترین مراحل جنگ قرار دارد و شهر راهبردی پوکروفسک زیر فشار شدید حملات مداوم ارتش روسیه است؛ شهری که خطر سقوط آن هر روز افزایش مییابد.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، با وجود اینکه مقامات کییف گزارشها درباره سقوط قریبالوقوع پوکروفسک را تکذیب میکنند، گزارشهای میدانی از تشدید درگیریها در محورهای مختلف، بهویژه میرنوهراد در شمال، خبر میدهد. به گزارش روزنامه یوراسیان ریویو، ستاد کل ارتش اوکراین با اعزام یگانهای ویژه هوایی از لشکر واکنش سریع هفتم و واحد پهپادی ۴۲۵ «اسکالا» برای مهار پیشروی روسها وارد عمل شده است.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین برای تقویت روحیه نیروها از خطوط مقدم بازدید کرد و اداره اطلاعا به فرماندهی ژنرال کیریلو بودانوف یگانهای نخبهای را برای پشتیبانی هوایی و تأمین خطوط تدارکاتی به منطقه اعزام کرد. هدف از این اقدام، جلوگیری از قطع مسیرهای لجستیکی است که از اهداف اصلی ارتش روسیه محسوب میشوند.
با وجود مقاومت نیروهای اوکراینی، فشار روسیه در چند محور افزایش یافته است. حملات موشکی اخیر در دنیپروپتروفسک خسارات سنگینی بر جای گذاشته و نبردهای فرسایشی در کوپیانسک با پشتیبانی پهپادهای شناسایی FPV مجهز به فیبر نوری ادامه دارد که خطوط دفاعی اوکراین را بهطور تدریجی فرسوده میکنند.
تحلیلگران نظامی میگویند روسیه در ماههای اخیر با ترکیب تاکتیکهای نفوذ زمینی و سامانههای هوش مصنوعی، خطوط دفاعی اوکراین را به چالش کشیده است.
پهپادهای انتحاری و تهدید در دریای سیاه
در تحولی تازه، روسیه از پهپادهای انتحاری «زالا لنست ئی» برای هدف گرفتن شناورهای بدونسرنشین اوکراین در دریای سیاه استفاده کرده است. یکی از این پهپادها اخیرا سکوی دریایی «ماگورا-۷» را نزدیک سواحل کریمه هدف قرار داد.
گزارشها حاکی است استفاده از این پهپادها گسترش یافته و اکنون اهدافی مانند تانکهای لئوپارد-۲، توپهای هویتزر و تجهیزات دریایی را هدف قرار میدهند.
بررسی لاشه پهپادهای منهدمشده «زالا لنست» در اوکراین نشان میدهد که این پهپادها به پردازنده هوش مصنوعی Nvidia Jetson TX2 مجهز هستند که قابلیت شناسایی خودکار اهداف و حملات دقیق را به آنها میدهد.
برخی نیز با مینهای ضدتانک تجهیز شدهاند تا در عملیات زمینی استفاده شوند. این تحول برای کییف نگرانکننده است، زیرا تهدیدی جدی علیه توان حملات دریایی اوکراین به شمار میرود.
بمبهای گلاید روسیه؛ سلاح کمهزینه و پرتخریب
بر اساس آمار منتشرشده، نیروی هوایی روسیه تنها در ماه اکتبر بیش از ۵۳۰۰ بمب گلاید بهکار برده است؛ رکوردی بیسابقه از آغاز جنگ.
این مهمات که از فاصلهای امن شلیک میشوند، کمهزینه اما ویرانگر توصیف میشوند و اغلب بدون تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، زیرساختهای حیاتی اوکراین را هدف قرار میدهند.
گسترش استفاده از این بمبها نشاندهنده تغییر در راهبرد هوایی مسکو است؛ تاکتیکی که با تکیه بر حملات گسترده هوایی و اجتناب از ورود مستقیم به حریم هوایی دشمن، در پی فرسایش توان دفاعی اوکراین است.
کارشناسان پیشبینی میکنند روسیه در نوامبر و دسامبر وابستگی بیشتری به این سلاحها پیدا کند؛ موضوعی که فشار قابلتوجهی بر سامانههای پدافند هوایی اوکراین وارد خواهد آورد.
آینده جبهه شرقی و احتمال سقوط پوکروفسک
کارشناسان نظامی هشدار میدهند در صورت نفوذ روسیه به خطوط دفاعی پوکروفسک ، این شهر به سرعت سقوط خواهد کرد و تحولات شرق اوکراین را دگرگون میکند.
استفاده گسترده از بمبهای گلاید توان اوکراین در کنترل آسمان را تحت فشار قرار داده و در صورت تثبیت نشدن خطوط دفاعی، کوپیانسک میتواند جبهه بعدی درگیری شود.
اوکراین در مرحلهای پیچیده از جنگ قرار دارد؛ جایی که تاکتیکهای زمینی روسیه، حملات هوایی دقیق و پهپادهای مجهز به هوش مصنوعی ترکیبی فرسایشی و بلندمدت را شکل داده است.
ناظران میگویند هفتههای آینده برای تعیین سرنوشت پوکروفسک و مسیر کلی جنگ در سال ۲۰۲۶ سرنوشتساز خواهد بود.