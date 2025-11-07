واکنش حماس به تصمیم قزاقستان؛
پیوستن به مسیر عادیسازی، واقعیت اشغالگری و انزوای اسرائیل را تغییر نمیدهد
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) امروز -جمعه- با صدور بیانیهای، تصمیم قزاقستام برای پیوستن به توافق ابراهیم و تلاش این کشور برای گسترش روابط با اسرائیل را محکوم کرد و این اقدام را «غیرقابل قبول و ناپسند» دانست.
حماس در این بیانیه تأکید کرد که اقدام قزاقستان در زمانی صورت میگیرد که انزوای بینالمللی رژیم صهیونیستی و رهبران آن، که بهعنوان جنایتکاران جنگی تحت تعقیب دادگاه کیفری بینالمللی هستند، رو به افزایش است.
این جنبش افزود: «هرگونه عادیسازی روابط با این رژیم، همدستی با جنایات آن و تلاشی برای نجات چهره در حال فروپاشیاش در برابر افکار عمومی جهان است».
حماس ضمن درخواست از همه کشورها، بهویژه کشورهای عربی و اسلامی، برای قطع کامل روابط با اسرائیل و خودداری از هرگونه همکاری یا پروژه عادیسازی با این رژیم، بر ضرورت حمایت از مقاومت ملت فلسطین و تلاش برای تحقق آزادی و استقلال کشور فلسطین با پایتختی قدس تأکید کرد.
در پایان بیانیه آمده است: «پیوستن به مسیر عادیسازی، واقعیت اشغالگری و انزوای روزافزون سران رژیم صهیونیستی را تغییر نخواهد داد. لازم است موضع مردمی و رسمی ضدعادیسازی تقویت شود تا در برابر سیاستهای تجاوزگرانه و نسلکشی اسرائیل ایستادگی کند».
این موضعگیری پس از آن صورت گرفت که «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا، روز جمعه اعلام کرد که قزاقستان نخستین کشوری است که در دوره دوم ریاستجمهوری وی به توافقنامه ابراهیم میپیوندد و افزود: «قزاقستان، نخستین کشور از چندین کشوری است که در مسیر عادیسازی روابط با اسرائیل قرار دارند».