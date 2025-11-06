کاهش ترافیک هوایی آمریکا در پی ادامه تعطیلی دولت فدرال

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، اداره هوانوردی فدرال آمریکا اعلام کرد که در پی ادامه تعطیلی دولت و فشار شدید بر کارکنان کنترل پرواز، از جمعه صبح به‌صورت موقت حجم ترافیک هوایی را در ۴۰ مسیر پررفت‌وآمد آمریکا به میزان ۱۰ درصد کاهش می‌دهد تا ایمنی سفرهای هوایی حفظ شود.

این اقدام که «بی‌سابقه» توصیف شده است، هزاران پرواز داخلی را در سراسر این کشور تحت تأثیر قرار می‌دهد.

رئیس اداره هوانوردی فدرال آمریکا اعلام کرد که هنوز فهرست فرودگاه‌های مشمول این محدودیت‌ها مشخص نشده و جزئیات آن پنج‌شنبه منتشر خواهد شد.

بر اساس گزارش رویترز، کاهش ظرفیت پروازی در ابتدا از چهار درصد آغاز شده و تا هفته آینده به ۱۰ درصد خواهد رسید. پروازهای بین‌المللی از این طرح مستثنی هستند.

کارکنان کنترل پرواز از زمان آغاز تعطیلی دولت در اول اکتبر بدون حقوق مشغول کار بوده‌اند و اغلب شش روز در هفته با اضافه‌کاری اجباری خدمت می‌کنند. برخی از آنها به‌دلیل فشار مالی و خستگی یا ناتوانی در تأمین هزینه‌های رفت‌وآمد و نگهداری از فرزندان، از حضور در محل کار خودداری کرده‌اند و همین مسأله باعث اختلال و تأخیر در تعدادی از فرودگاه‌های آمریکا شده است.

