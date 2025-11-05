خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتقاد پاپ از استقرار نیروهای آمریکایی در نزدیکی ونزوئلا

انتقاد پاپ از استقرار نیروهای آمریکایی در نزدیکی ونزوئلا
کد خبر : 1709859
لینک کوتاه کپی شد.

رهبر کاتولیک‌های جهان از استقرار نیروهای نظامی ایالات متحده در نزدیکی ونزوئلا انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه،  «پاپ لئو»، رهبر کاتولیک‌های جهان، روز گذشته -سه‌شنبه- از استقرار نیروهای  نظامی ایالات متحده در نزدیکی ساحل ونزوئلا انتقاد کرد و گفت که این اقدام سبب افزایش تنش‌ها می‌شود.

در پاسخ به سوای از سوی خبرنگاران هنگام خروج  او «اقامتگاه  تابستانی در «کاسل گاندولفو»   پاپ لئو گفت که هر کشوری این حق  را دارد که از ارتش خود برای محافظت از  صلح استفاده کند.

پاپا هفتاد ساله، با اشاره به گزارش‌ها رد رابطه با نزدیک شدن کشتی‌های ایالات متحده به ساحل ونزوئلا   اظهار داشت: «دراین مورد به خصوص  وضعیت به نظر کمی متفاوت تر می‌رسد و این اقدام تنش‌ ها را افزایش می‌دهد».

وی تاکید کرد که خشونت به نتیجه  منجر نمی‌شود و راه‌حل گفت‌وگو است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ