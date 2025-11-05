انتقاد پاپ از استقرار نیروهای آمریکایی در نزدیکی ونزوئلا
رهبر کاتولیکهای جهان از استقرار نیروهای نظامی ایالات متحده در نزدیکی ونزوئلا انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، «پاپ لئو»، رهبر کاتولیکهای جهان، روز گذشته -سهشنبه- از استقرار نیروهای نظامی ایالات متحده در نزدیکی ساحل ونزوئلا انتقاد کرد و گفت که این اقدام سبب افزایش تنشها میشود.
در پاسخ به سوای از سوی خبرنگاران هنگام خروج او «اقامتگاه تابستانی در «کاسل گاندولفو» پاپ لئو گفت که هر کشوری این حق را دارد که از ارتش خود برای محافظت از صلح استفاده کند.
پاپا هفتاد ساله، با اشاره به گزارشها رد رابطه با نزدیک شدن کشتیهای ایالات متحده به ساحل ونزوئلا اظهار داشت: «دراین مورد به خصوص وضعیت به نظر کمی متفاوت تر میرسد و این اقدام تنش ها را افزایش میدهد».
وی تاکید کرد که خشونت به نتیجه منجر نمیشود و راهحل گفتوگو است.