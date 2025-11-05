فایننشال تایمز گزارش داد:
گروسی خواستار بهبود همکاری ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی شد
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، روزنامه فایننشال تایمز امروز -چهارشنبه- به نقل از «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گزارش داد که ایران باید همکاری با بازرسان سازمان ملل را «به طور جدی بهبود بخشد» تا از تشدید تنشها با غرب جلوگیری کند.
گروسی به فایننشال تایمز گفت که اگرچه آژانس بینالمللی انرژی اتمی از زمان خصومتها با اسرائیل در ماه ژوئن حدود دوازده بازرسی در ایران انجام داده است، اما به تأسیسات هستهای مانند فردو، نطنز و اصفهان که توسط ایالات متحده بمباران شدند، دسترسی پیدا نکرده است.
گروسی در ماه اکتبر گفته بود که تحرکاتی در نزدیکی ذخایر اورانیوم غنیشده ایران شناسایی شده است، اما در عین حال عنوان کرد این «به معنای فعالیت در زمینه غنیسازی نیست».
گروسی به فایننشال تایمز گفت که در حالی که آژانس در تلاش است تا با درک به روابط «پر فراز و نشیب» با ایران نزدیک شود، این کشور همچنان باید به اصول این آژانس پایبند باشد.
گروسی مدعی شد: «شما نمیتوانید بگویید من در پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای باقی میمانم و سپس به تعهدات خود عمل نکنید.»