خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فایننشال تایمز گزارش داد:

گروسی خواستار بهبود همکاری‌ ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد

گروسی خواستار بهبود همکاری‌ ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد
کد خبر : 1709785
لینک کوتاه کپی شد.

روزنامه فایننشال تایمز امروز -چهارشنبه- به نقل از مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش داد که ایران باید همکاری با بازرسان سازمان ملل را «به طور جدی بهبود بخشد» تا از تشدید تنش‌ها با غرب جلوگیری کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، روزنامه فایننشال تایمز امروز -چهارشنبه- به نقل از «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش داد که ایران باید همکاری با بازرسان سازمان ملل را «به طور جدی بهبود بخشد» تا از تشدید تنش‌ها با غرب جلوگیری کند.

گروسی به فایننشال تایمز گفت که اگرچه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از زمان خصومت‌ها با اسرائیل در ماه ژوئن حدود دوازده بازرسی در ایران انجام داده است، اما به تأسیسات هسته‌ای مانند فردو، نطنز و اصفهان که توسط ایالات متحده بمباران شدند، دسترسی پیدا نکرده است.

گروسی در ماه اکتبر گفته بود که تحرکاتی در نزدیکی ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران شناسایی شده است، اما در عین حال عنوان کرد این «به معنای فعالیت در زمینه غنی‌سازی نیست».

گروسی به فایننشال تایمز گفت که در حالی که آژانس در تلاش است تا با درک به روابط «پر فراز و نشیب» با ایران نزدیک شود، این کشور همچنان باید به اصول این آژانس پایبند باشد.

گروسی مدعی شد: «شما نمی‌توانید بگویید ‌من در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای باقی می‌مانم‌ و سپس به تعهدات خود عمل نکنید.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ