رسانه‌ها اعلام کردند که کره شمالی ممکن است به زودی پس از دستور رهبر این کشور آزمایشات هسته‌ای انجام دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، خبرگزاری نیوز۱ به نقل از منابع کره جنوبی خبر داد که کره شمالی ممکن است به زودی پس از تصمیم کیم چونگ اون رهبر این کشور، آزمایشات هسته‌ای انجام دهد.

«پاک سونگ-وون» و لی سون-گوون، اعضای کمیته پارلمانی کره شمالی، به خبرنگاران گفتند که این آزمایش‌ها در معدن سوم سایت آزمایش «پونگی-ری» انجام خواهد شد.

پاک سونگ-وون گفت که پتانسیل تسلیحات هسته‌ای کره شمالی مطابق با قانون اساسی در حال توسعه است. 

وی اظهار داشت که پیونگ یانگ در تلاش است تا جامعه بین‌المللی وضعیت هسته‌ای آن را به رسمیت بشناسد.

 

 

 

