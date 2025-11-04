هشدار استرالیا درباره افزایش تحرکات نظامی چین
وزیر دفاع استرالیا با هشدار نسبت به گسترش فعالیتهای نظامی چین گفت ماموریتهای نیروی دریایی این کشور در آبهای آزاد، از جمله دریای جنوبی چین، با خطرات فزایندهای روبهرو شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ریچارد مارلز، وزیر دفاع استرالیا ریچارد مارلز، امروز- سهشنبه- اعلام کرد که مأموریتهای نیروهای نظامی این کشور برای حفاظت از مسیرهای تجاری دریایی، ازجمله در دریای جنوبی چین، با افزایش خطرات همراه شده است.
مارلز با اشاره به آنچه «بزرگترین تقویت نظامی جهان از سوی پکن» خواند، گفت: «اقدامات چین موجب شده تا فضای امنیتی در منطقه بهطور بیسابقهای پیچیده و ناپایدار شود.»
این مقام استرالیایی افزود: استرالیا همچنان به همکاری با شرکای خود برای حفظ امنیت و آزادی ناوبری در آبهای بینالمللی ادامه خواهد داد.
مارلز در سخنرانی خود در کنفرانس نیروی دریایی سیدنی گفت حفظ آزادی کشتیرانی در آبراههای بینالمللی، بهویژه مسیرهای تجاری دریای جنوبی و شرقی چین، از اولویتهای اصلی منافع ملی استرالیاست.
او با هشدار بر اینکه «ماموریت حفاظت از مسیرهای دریایی با افزایش تحرکات نظامی چین روزبهروز خطرناکتر میشود»، افزود: چین هماکنون بزرگترین بسیج نظامی جهان را در اختیار دارد.
او در عین حال متذکر شد: «وقوع چنین تحولاتی بدون ارائه تضمینهای امنیتی، به این معناست که استرالیا و بسیاری از کشورها ناچار به واکنش خواهند بود.»
استرالیا ماه گذشته پس از آنکه یک جنگنده چینی با پرتاب منور در نزدیکی هواپیمای گشتزنی نیروی دریایی این کشور در دریای جنوبی چین، امنیت پرواز را به خطر انداخت، اعتراض خود را به پکن اعلام کرد.
این رویداد تازهترین مورد از سلسله اقدامات «غیراستاندارد و غیرحرفهای» نیروهای چینی است که کانبرا آن را تهدیدی برای ایمنی پروازها و ثبات منطقهای میداند.