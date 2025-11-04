خبرگزاری کار ایران
شهادت یک فلسطینی دیگر در پی حمله پهپادی صهیونیست‌ها

شهادت یک فلسطینی دیگر در پی حمله پهپادی صهیونیست‌ها
یک فلسطینی دیگر در پی حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره،  در پی رگبار پهپاد رژیم صهیونیستی در «محله التفاح» در شرق شهر غزه، یک نفر به شهادت رسید و یک نفر دیگر نیز مجروح شد.

فرد مجروح برای درمان به بیمارستان الاهلی منتقل شد، در حالیکه تیم‌های پزشکی یه سبب ادامه داشتن حملات به منطقه،  قادر  به دست‌یابی به پیکر فرد به شهادت رسیده نبودند.

این حمله در بحبوحه  بمباران جاری رژیم صهیونیستی در سرتاسر نوار غزه انجام شد. منابع بهداشتی مرتبا هشدار دادند که دسترسی به مناطق آسیب دیده به سبب خسارات به جاده‌ها و ریسک حملات مجدد  خطرناک  است.

 

