دعوت مرتس از ابومحمد الجولانی برای سفر به آلمان
کد خبر : 1709071
صدراعظم آلمان اعلام کرد که از رئیس دوره انتقالی سوریه برای سفر به آلمان دعوت کرده است.

به گزارش ایلنا، «فریدریش مرتس» صدراعظم آلمان اعلام کرد که از «ابومحمد الجولانی» رئیس دوره انتقالی سوریه برای سفر به آلمان دعوت کرده است.

وی گفت که در تصمیم دارد در این دیدار با الجولانی درباره استرداد شهروندان سوری دارای سوابق کیفری گفت‌وگو کند.

مرتس در جمع خبرنگاران گفت: «ما به روند اخراج مجرمان به سوریه ادامه خواهیم داد. این برنامه ماست و اکنون به‌صورت کاملاً اجرایی آن را پیش خواهیم برد».

وی با بیان این‌که آلمان در عین حال خواستار کمک به برقراری ثبات در سوریه است، گفت که در دیدار با الجولانی، درباره چگونگی همکاری برای حل این مسئله گفت‌وگو خواهیم کرد.

حزب اتحاد دموکرات مسیحی آلمان به رهبری مرتس، سیاستی سخت‌گیرانه در قبال مهاجرت و امنیت مرزی در پیش گرفته و وعده داده است روند اخراج پناهجویان را تسریع کند.

مرتس با تأکید بر اینکه «جنگ داخلی در سوریه به پایان رسیده است»، گفت: «دیگر هیچ دلیلی برای ادامه پناهندگی در آلمان وجود ندارد.

 

 

