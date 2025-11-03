خبرگزاری کار ایران
قانون اعدام زندانیان فسلطینی، نمایانگر چهره زشت فاشیستی اشغالگران صهیونیست است

جنبش مقاومت فلسطین، در بیانیه به لایحه پارلمان رژیم صهیونیستی برای اعدام زندانیان فلسطینی واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، امنیت پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) که اعدام زندانیان فلسطینی را مجاز می‌کند، واکنش نشان داد.

حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تصویب پیش‌نویس قانون اعدام زندانیان فلسطینی توسط کمیته امنیت کنست و ارجاع آن به کنست برای رأی‌گیری، چهره زشت فاشیستی اشغالگران صهیونیست سرکش را مجسم می‌کند و نقض آشکار قوانین بین‌المللی، به ویژه مفاد قوانین بین‌المللی بشردوستانه و کنوانسیون سوم ژنو است».

در بیانیه این جنبش افزوده شد: «ما از سازمان ملل متحد، جامعه بین‌المللی و سازمان‌های مربوطه حقوق بشری و بشردوستانه می‌خواهیم که فورا برای توقف این جنایت وحشیانه اقدام کنند، کمیته‌های بین‌المللی برای ورود به بازداشتگاه‌ها و بررسی شرایط زندانیان فلسطینی تشکیل دهند، اعمال شنیعی را که تحت نظارت رسمی مقامات اشغالگر در آنجا انجام می‌شود افشا کنند و برای آزادی فوری آنها، به ویژه با توجه به تخلفات وحشتناک گزارش شده و فیلم شکنجه و تجاوز در زندان فاشیستی سدی تیمان، تلاش کنند.»

 

 

 

