خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صلیب سرخ:

تاریخ در سودان درحال تکرار است

تاریخ در سودان درحال تکرار است
کد خبر : 1708930
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس صلیب سرخ اعلام کرد که تاریخ در سودان در حال تکرار شدن است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، پس از گزارش‌ها درباره  کشتار درجریان سقوط شهر «الفاشر» به دست نیروهای واکنش سریع در هفته گذشته،  رئیس صلیب سرخ گفت که تاریخ در «دارفور» سودان در حال تکرار است. 

تصرف الفاشر  آخرین سنگر ارتش سودان در دارفور  توسط نیروهای پشتیبانی سریع سودان، نقطه عطفی در جنگ داخلی سودان بود و به این نیروی شبه‌نظامی کنترل بالفعل بیش از یک چهارم خاک این کشور را بخشید.

دفتر حقوق بشر سازما ملل متحد جمعهخ گذشته اعلام کرد: «صدها نفر از  غیرنطامیان و مبارزان غیر مسلح ممکن است در جریان سقوط شهر کشته شده باشند».

شاهدان  اعلام کردند که نیروهای واکنش سریع مردان را از زنان و کودکان جدا کردند و پس از آن صدای رگبار گلوله به گوش می‌رسید.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ