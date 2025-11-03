تاریخ در سودان درحال تکرار است

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، پس از گزارش‌ها درباره کشتار درجریان سقوط شهر «الفاشر» به دست نیروهای واکنش سریع در هفته گذشته، رئیس صلیب سرخ گفت که تاریخ در «دارفور» سودان در حال تکرار است.

تصرف الفاشر آخرین سنگر ارتش سودان در دارفور توسط نیروهای پشتیبانی سریع سودان، نقطه عطفی در جنگ داخلی سودان بود و به این نیروی شبه‌نظامی کنترل بالفعل بیش از یک چهارم خاک این کشور را بخشید.

دفتر حقوق بشر سازما ملل متحد جمعهخ گذشته اعلام کرد: «صدها نفر از غیرنطامیان و مبارزان غیر مسلح ممکن است در جریان سقوط شهر کشته شده باشند».

شاهدان اعلام کردند که نیروهای واکنش سریع مردان را از زنان و کودکان جدا کردند و پس از آن صدای رگبار گلوله به گوش می‌رسید.

