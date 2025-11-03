پادشاه اسپانیا به چین سفر میکند
پادشاه اسپانیا پس از قریب به ۲ دهه به به چین سفر میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت خارجه چین امروز -دوشنبه- اعلام کرد که «فیلیپ ششم» پادشاه اسپانیا از تاریخ ۱۰ تا ۱۳ نوامبر به چین سفر میکند.
سفر پادشاه اسپانیا به چین پس از ۱۸ سال در شرایطی انجام میشود که مادرید به دنبال تقویت سرمایه گذاریهای چینی وئ همچنین روابط تجاری با این کشور است.
«مائو نینگ»، سخنگوی وزارت خارجه چین، در یک کنفرانس خبری گفت: «چین مایل است با اسپانیا همکاری کند تا از فرصت ایجاد شده توسط سفر پادشاه فیلیپ ششم برای گسترش همکاریهای متقابل و تقویت مشارکت استراتژیک دو ملت استفاده کند».