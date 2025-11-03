بحران اوکراین از جمله موضوعات جلسه کابینه ترکیه خواهد بود

به گزارش ا‌یلنا به نقل از نووستی، یک منبع ترکیه‌ای اعلام کرد که بحران اوکراین و ابتکارات ترکیه برای از سرگیری مذاکرات بین مسکو و کی‌یف در استانبول از جمله موضوعات جلسه کابینه به ریاست «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه خواهد بود.

یک منبع در ریاست جمهوری ترکیه به نووستی گفت: «مسئله حل و فصل درگیری در اوکراین دائماً در صدر نگرانی‌های رئیس جمهور است. وضعیت فعلی و ابتکارات با هدف از سرگیری مذاکرات استانبول در جلسه امروز کابینه مورد بحث قرار خواهد گرفت.»

«هاکان فیدان»، وزیر ‌‌‌خارجه ترکیه، پیش از این تأیید کرده بود که آنکارا آماده میزبانی دور چهارم مذاکرات بین مسکو و کی‌یف در استانبول است.

انتهای پیام/