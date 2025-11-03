خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک منبع آگاه خبر داد:

بحران اوکراین از جمله موضوعات جلسه کابینه ترکیه خواهد بود

بحران اوکراین از جمله موضوعات جلسه کابینه ترکیه خواهد بود
کد خبر : 1708706
لینک کوتاه کپی شد.

بحران اوکراین و ابتکارات ترکیه برای از سرگیری مذاکرات بین مسکو و کی‌یف در استانبول از جمله موضوعات جلسه کابینه ترکیه خواهد بود.

به گزارش ا‌یلنا به نقل از نووستی، یک منبع ترکیه‌ای اعلام کرد که بحران اوکراین و ابتکارات ترکیه برای از سرگیری مذاکرات بین مسکو و کی‌یف در استانبول از جمله موضوعات جلسه کابینه به ریاست «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه خواهد بود.

یک منبع در ریاست جمهوری ترکیه به نووستی گفت: «مسئله حل و فصل درگیری در اوکراین دائماً در صدر نگرانی‌های رئیس جمهور است. وضعیت فعلی و ابتکارات با هدف از سرگیری مذاکرات استانبول در جلسه امروز کابینه مورد بحث قرار خواهد گرفت.»

«هاکان فیدان»، وزیر ‌‌‌خارجه ترکیه، پیش از این تأیید کرده بود که آنکارا آماده میزبانی دور چهارم مذاکرات بین مسکو و کی‌یف در استانبول است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ