مخالفت بلژیک، ایتالیا و فرانسه با انتقال درآمدهای روسیه به کییف
بلژیک، ایتالیا و فرانسه با استفاده از درآمدهای روسیه برای اوکراین مخالفت کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، کوریره دلا سرا امروز -دوشنبه- گزارش داد که ایتالیا و فرانسه در کنار بلژیک با انتقال درآمدهای مسدود شده روسیه به اوکراین به عنوان بخشی از وام جبران خسارات مخالفت کردند.
روزنامه ایتالیایی گزارش داد: «پاریس و رم نگران بدهی های مالی خود در صورتی که استفاده از داراییهای روسیه غیر قانونی تلقی شود هستند».
در تاریخ بیستوسوم اکتبر نشست اتحادیه اروپا در بروکسل در دستیابی به توافق برای استفاده از داراییهای روسیه برای حمایت از اوکراین ناکام ماندند.