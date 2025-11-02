به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، آژانس کار و رفاه سازمان ملل در امور فلسطینیان (آنروا) گزارش داد که خشونت شهرک نشنینان در کرانه باختری اخیرا به بالاترین حد خود در بیش از یک دهه اخیر رسیده است.

آنروا در آخرین داده‌های خود اعلام کرد که ماه گذشته خشونت‌آمیزترین ماه در ۱۲ تا ۱۳ سال گذشته از زمانی که این آژانس شروع به ثبت منظم این تخلفات کرده است، بوده است.

این آژانس سازمان ملل توضیح داد که بیشتر حملات در فصل برداشت زیتون متمرکز بوده است، زیرا کشاورزان فلسطینی در معرض حملات قرار گرفته و از دسترسی به زمین‌های خود محروم شده‌اند که این امر معیشت آنها را تهدید می‌کند، در حالی که حملات مسلحانه و آتش زدن عمدی اموال افزایش یافته است.

