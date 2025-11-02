به گزارش ایلنا به نقل از سی‌بی‌اس، «ابومحمد الجولانی»، رئیس‌جمهوری موقت و خودخوانده سوریه، قرار است در تاریخ ۱۰ نوامبر به واشنگتن سفر کرده و با «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهوری آمریکا در کاخ سفید دیدار کند.

«تام باراک»، نماینده ویژه آمریکا در منطقه و سفیر واشنگتن در ترکیه، در گفت‌وگو با شبکه «سی‌بی‌اس نیوز» این خبر را تأیید کرده است.

این دیدار نخستین سفر یک رئیس‌جمهوری سوریه به کاخ سفید در تاریخ روابط دو کشور به شمار می‌رود و سومین دیدار میان الجولانی و ترامپ خواهد بود.

ترامپ و الجولانی پیش‌تر در ماه می در عربستان سعودی دیدار کرده بودند.

رئیس‌جمهوری آمریکا در گفت‌وگو با خبرنگاران، الجولانی را «مردی جوان، قوی و دارای گذشته‌ای سخت» توصیف کرد و گفت که دیدار با وی «نشان‌دهنده فرصتی تازه برای سوریه» است. یک روز پیش از آن دیدار نیز ترامپ اعلام کرده بود که دولتش تحریم‌های واشنگتن علیه سوریه را لغو می‌کند «تا به این کشور فرصتی برای بازسازی و شکوفایی داده شود».

الجولانی در سپتامبر گذشته نیز در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد که نخستین حضور یک رئیس‌جمهوری سوریه در این نشست طی نزدیک به شش دهه گذشته بود.

انتهای پیام/