نتایج یک نظرسنجی نشان داد:
مخالفت اکثریت آمریکاییها با آزمایش هستهای ترامپ
نتایج یک نظرسنجی نشان داد که اکثریت آمریکاییها مخالف از سرگیری آزمایشات هستهای توسط کشورشان هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، یک نظرسنجی عمومی نشان داد که حدود ۴۶ درصد از ساکنان ایالات متحده با ابتکار عمل «دونالد ترامپ» رئیس جمهور این کشور برای از سرگیری آزمایش هستهای مخالف هستند.
براساس این نظرسنجی، در مقابل مخالفت ۴۶ درصدی، ۳۴ درصد از این ایده حمایت میکنند و ۱۹درصد در این باره هنوز مردد هستند.
۶۰ درصد از جمهوری خواهان از ابتکار ترامپ حمایت میکنند و تنها ۲۲ درصد در میان آنها با آن مخالفت دارند و ۱۸ درصد در این باره پاسخی ندادند.
از سوی دیگر این ابتکار با مخالفت ۶۰ درصدی در میان دموکراتها مواجه هست در حالیکه ۱۸ درصد از آنها آزمایش هستهای جدید را تایید کردند و ۱۶ درصد در این باره مردد بودند.
رایدهندگان مستقل آمریکایی نیز مخالفت حداکثری با این طرح نشان دادند و آن را رد کردند. در میان آنها ۴۲ درصد با آن مخالفت بودند و ۲۵ درصد از آن حمایت کردند و ۲۳ درصد نیز نظر روشنی در این باره نداشتند.
در مجموع، ۴۴درصد از آمریکاییها رویکرد ترامپ در مورد سلاحهای هستهای را تایید نمیکنند یا تمایل به رد آن دارند، ۳۴درصد نظر مخالف دارند، در حالیکه ۲۲ درصد در این باره تردید دارند.
در ۲۹تاریخ اکتبر، ترامپ به پنتاگون دستور داد که فورا آزمایش سلاحهای هستهای را از سر بگیرد.