به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دینگ شوئه‌شیانگ» معاون نخست‌وزیر چین، گفت که این کشور و روسیه با اطمینان در حال تقویت همکاری‌های دوجانبه خود در زمینه‌های جدید، مانند صنعت هوافضا و هوش مصنوعی هستند.

دینگ در دوازدهمین نشست کمیسیون بین دولتی همکاری‌های سرمایه‌گذاری روسیه و چین گفت: «شرکت‌های هر دو کشور بر اساس بازار و تجارت با یکدیگر تعامل دارند و ما در تلاشیم تا بومی‌سازی محصولات خود را در روسیه در بخش‌هایی مانند صنایع خودرو، کامپیوتر و تجهیزات افزایش دهیم».

وی خاطرنشان کرد: «این به نمونه‌ای از موفقیت همکاری‌های دوجانبه ما تبدیل شده است».

این مقام چینی افزود که همکاری بین دو کشور «به طور پیوسته در حال گسترش به حوزه‌های جدیدی مانند صنعت هوانوردی و فضا، هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال، معدنکاری سازگار با محیط زیست و مراقبت‌های بهداشتی است».

انتهای پیام/