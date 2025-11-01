خبرگزاری کار ایران
فایننشال تایمز:

دستور ترامپ برای آزمایش هسته‌ای ممکن است برای فشار بر روسیه و چین باشد

روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر از سرگیری آزمایشات هسته‌ای، ممکن است تلاشی برای تحت فشار قرار دادن روسیه و چین باشد

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، فایننشال تایمز گزارش داد که اظهارات «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالت متحده درباره از سرگیری آزمایشات هسته‌ای ممکن است تلاشی برای فشار  بر روسیه و چین باشد.

این روزنامه گزارش داد که هدف این اظهارات ممکن است استفاده از آزمایشات هسته‌ای به عنوان اهرم فشار در مذاکرات  بین‌المللی باشد، تا اینکه یک تغییر اساسی در سیاست‌های ایالات متحده.

این روزنامه اشاره کرد که ترامپ در روز پنجشنبه اعلام که دستور داده تا آزمایشات هسته‌ای همچون دیگر کشورهایی که برنامه‌های مشابهی دارند از سرگرفته شود و از طریق  پلتفرم تروث تایید کرد که این روند فورا آغاز می‌شود.

فایننشال تایمز توضیح داد  که باز گشت به آزمایش هسته‌ای، بیانگر  موضعی کاملا متضاد در قیاس با مواضع  قبلی ترامپ است که بر اهمیت مذاکرات حلع سلاح  با روسیه و چین صحبت می‌کرد.

درل کیمبال» مدیر اجرایی انجمن کنترل تسلیحات،  موضع ترامپ را متناقض و مخرب  دانست و هشدار داد که این تصمیم می‌تواند در را به روی مجموعه‌ای از آزمایش‌های هسته‌ای که جهان در ربع قرن گذشته شاهد آن نبوده است، باز کند.

 

 

