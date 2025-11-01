خبرگزاری کار ایران
«دروازه جهنم هسته‌ای» دوباره باز شد؛ روسیه از موشک ممنوعه استفاده کرد+ ویدئو

«دروازه جهنم هسته‌ای» دوباره باز شد؛ روسیه از موشک ممنوعه استفاده کرد+ ویدئو
کی‌یف استفاده روسیه از موشک میان‌برد ممنوعه را در ماه اوت گذشته اعلام کرد. این اقدام، که به گفته وزیر خارجه اوکراین بی‌اعتنایی مسکو به تلاش‌های دیپلماتیک دولت واشنگتن است، بار دیگر موضوع بازدارندگی هسته‌ای و تهدید امنیت جهانی را به صدر اخبار بازگرداند.

به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، «شبح جنگ سرد» بار دیگر به صحنه جهانی بازگشته و این بار از مسیر اوکراین سایه افکنده است. کی‌یف اعلام کرده است که روسیه از یک «موشک سری و ممنوعه» در چندین حمله استفاده کرده و این موضوع بار دیگر مسأله بازدارندگی استراتژیک را به صدر توجه قدرت‌های بزرگ بازگردانده است.

بر اساس گزارش‌ها، روسیه از موشک «۹M۷۲۹» که طبق معاهده نیروهای هسته‌ای میان‌برد ممنوع است، در ۲۳ حمله از ماه اوت گذشته استفاده کرده است. آندری سیبیکا، وزیر خارجه اوکراین این اقدام را نادیده گرفتن تلاش‌های دیپلماتیک دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای پایان دادن به جنگ و همچنین بی‌اعتنایی ولادیمیر پوتین به واشنگتن توصیف کرد.

حجم ویدیو: 20.27M | مدت زمان ویدیو: 00:01:45 دانلود ویدیو

موشک «۹M۷۲۹» اصلی‌ترین دلیل خروج آمریکا از معاهده نیروهای هسته‌ای میان‌برد در سال ۲۰۱۹، در دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، اعلام شده بود. واشنگتن پیش‌تر اعلام کرده بود که توسعه محرمانه این موشک توسط مسکو نقض آشکار معاهده است.

برد این موشک روسی که قادر به حمل کلاهک هسته‌ای است، ۲۵۰۰ کیلومتر است، در حالی که طبق معاهده، حداکثر برد مجاز ۵۰۰ کیلومتر تعیین شده بود. همچنین این موشک توان حمل یک کلاهک ۴۵۰ کیلوگرمی را دارد که خطر باز شدن «دروازه جهنم هسته‌ای» و تشدید مسابقه تسلیحاتی میان قدرت‌های بزرگ، به ویژه روسیه و آمریکا، را دوچندان می‌کند.

