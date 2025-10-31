ترامپ:
اکثریت جمهوریخواه باید بر دموکراتها غلبه کنند
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، از سنا خواست تا تاکتیک فیلیباستر که رأیگیری در مورد قوانین را به تأخیر میاندازد، کنار بگذارد و گفت که اکثریت جمهوریخواه باید بر دموکراتها غلبه کنند و دولت را بازگشایی کنند.
ترامپ گفت: «انتخاب روشن است - با گزینه هستهای شروع کنید. از شر فیلیباستر خلاص شوید.»
فیلیباستر یک تاکتیک دیرینه سنا برای به تأخیر انداختن یا جلوگیری از رأیگیری با ادامه بحث است. غلبه بر آن نیاز به ۶۰ رأی از ۱۰۰ رأی در سنا دارد و به دموکراتها اکثریت را نسبت به اکثریت ۵۳ کرسی جمهوریخواه میدهد. این امر منجر به تعطیلی دولت شده است که از اول اکتبر، آغاز سال مالی جدید، آغاز شد.
ترامپ اظهار داشت که هنگام بازگشت از یک تور آسیایی که شامل مالزی، ژاپن و کره جنوبی بود و با دیدار با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین به پایان رسید، به این گزینه فکر زیادی کرده است.