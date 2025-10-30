طعنه آلبانیزی به دیپلمات صهیونیست: اگر جادوگر بودم، جنایات شما را متوقف میکردم!
سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل، در نشست کمیته سوم مجمع عمومی به تندی گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی، حمله کرد و او را «جادوگر» خواند که با پاسخ قاطع این دیپلمات مواجه شد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، حمله دنی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، به فرانچسکا آلبانیزی، گزارشگر ویژه حقوق بشر در سرزمینهای فلسطینی، واکنش گستردهای در شبکههای اجتماعی برانگیخت.
دانون پس از ارائه گزارش آلبانیزی به مجمع عمومی، او را «جادوگر» خواند و مدعی شد که تلاش میکند با «دروغ و نفرت» اسرائیل را سحر کند.
این دیپلمات صهیونیست خطاب به آلبانیزی گفت: «هر صفحه از این گزارش، طلسمی بیاثر است و تو جادوگری ناکام هستی.»
اما آلبانیزی بیتوجه به این حمله، با قاطعیت پاسخ داد: «واقعیت این است که رژیمی که به نسلکشی متهم است نمیتواند به محتوای گزارش من پاسخ دهد و تنها به اتهام جادو متوسل میشود.»
او با طعنه گفت: «اگر قدرت جادو داشتم، از آن برای انتقام استفاده نمیکردم، بلکه برای متوقف کردن جنایات شما یک بار برای همیشه بهره میبردم.»
فعالان و حقوقدانان در شبکههای اجتماعی به این توهین دیپلمات رژیم صهیونیستی واکنش نشان داده، و در مقابل، آلبانیزی را «نماد اخلاق و عدالت» و صدای شجاعانهای خواندند که سکوت جهان را در برابر نسلکشی نمیپذیرد و نام واقعی جنایت را بر زبان میآورد. آنان شجاعت و مقاومت او در برابر گفتمان نژادپرستانه و استعماری را ستودند و او را الگویی برجسته برای اقدام انسانی و حقوقی در دوران سکوت و تبانی بینالمللی دانستند.