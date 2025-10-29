خبرگزاری کار ایران
تلویزیون عبری: آتش‌بس غزه صبح فردا ازسر گرفته می‌شود

تلویزیون عبری: آتش‌بس غزه صبح فردا ازسر گرفته می‌شود
در حالی‌که نوار غزه شب گذشته شاهد یکی از خونین‌ترین حملات طی روزهای اخیر بود، شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که تل‌آویو از صبح چهارشنبه، اجرای آتش‌بس در این باریکه را از سر خواهد گرفت.

به گزارش ایلنا، شبکه ۱۲ تلویزیون عبری اعلام کرد که حملات اسرائیل به نوار غزه به‌زودی متوقف خواهد شد و آتش‌بس از ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی از سر گرفته می‌شود.

پیشتر، منابع محلی در غزه از حملات گسترده هوایی رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف این باریکه خبر دادند که بر اثر آن دست‌کم ۶۵ فلسطینی شهید و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.

محمود بصل، سخنگوی سازمان دفاع مدنی غزه، در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد: «دور جدید حملات هوایی رژیم اشغالگر دست‌کم ۵۰ شهید و ده‌ها زخمی است و تیم‌های امدادی همچنان در حال بیرون کشیدن پیکر شهدا و مجروحان از زیر آوار هستند.»

همچنین منابع درمانی در بیمارستان الاقصی به شبکه الجزیره گزارش دادند که در پی حمله هوایی ارتش اسرائیل به یکی از اردوگاه‌های آوارگان در شهر دیرالبلح، چندین نفر زخمی شده‌اند.

 

