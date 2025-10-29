ترامپ:
به نزاع شبهجزیره کره پایان میدهم
رئیس جمهور ایالات متحده وعده داد که به نزاع در شبهجزیره کره پایان خواهد داد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دونالد ترامپ» رئیس جحمهور ایالات متحده وعده داد که به مناقشه شبه جزیره کره پایان خواهد داد.
ترامپ در جریان دیدار با «لی جائه میونگ» رئیس جمهور کره جنوبی اظهار داشت: «میدانم شما رسما در جنگ هستید، اما خواهیم دید برای حل همه مسائل چه کاری میتوانیم انجام دهیم».
رئیس جمهور ایالات متحده در رابطه با حلوفصل مسائل میان کره شمالی و جنوبی گفت: «شما میدانید که من با جدیت در حال فعالیت بر سر این موضوع با شما، تیم شما و بسیاری از افراد دیگر هستم تا ببینم که آیا میتوانیم کاری انجام دهیم که منطقی باشد».