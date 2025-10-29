پیام موشکی کرهشمالی در آستانه دیدار ترامپ و شی
کرهشمالی دو فروند موشک فراصوت آزمایش و بار دیگر توان بازدارندگی خود را به دنیا نشان داد. کارشناسان میگویند این اقدام پیام واضحی از سوی پیونگیانگ برای واشنگتن و سئول است و نشان میدهد هرگونه محاسبه غلط میتواند شرق آسیا را وارد بحران کند.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، چند روز مانده به سفر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا به کرهجنوبی برای شرکت در اجلاس همکاری اقتصادی آسیا–اقیانوسیه (اپک)، کرهشمالی دو فروند موشک فراصوت آزمایش کرد؛ اقدامی که از آن بهعنوان «نمایش قدرت حسابشده» یاد شده است.
طبق گزارش خبرگزاری مرکزی کرهشمالی، این موشکها از منطقه ریوکفو در پیونگیانگ شلیک شده و پس از طی ۳۵۰ کیلومتر به اهداف تعیینشده در استان هامگیونگ شمالی برخورد کردند. پیونگیانگ این آزمایشها را بخشی از برنامه «بازدارندگی استراتژیک» خود معرفی کرده است.
کیم جونگاون، رهبر کرهشمالی شخصا در این آزمایش حضور نداشت و نظارت بر آن برعهده فرماندهان ارشد نظامی بود؛ موضوعی که نشان میدهد این آزمایش بیشتر عملیاتی بوده تا تبلیغاتی. گفته میشود یکی از موشکها از نوع «هواسونگ-۱۱ای» بوده و احتمالا قابلیت حمل کلاهک هستهای و فناوری فراصوت را دارد.
این آزمایش موج تازهای از مسابقه تسلیحاتی در شبهجزیره کره ایجاد کرده است. آمریکا آن را «ناپایدارکننده» خوانده و کرهجنوبی نیز بلافاصله برنامه توسعه سیستمهای موشکی فراصوت خود را اعلام کرد. شرکت هیوندای روتیم از پروژه موشک «ویو رایدر» خبر داده که با موتور جت دو وضعیتی میتواند به سرعت ۶ ماخ برسد و آزمایشهای پروازی آن تا پایان دهه جاری آغاز خواهد شد.
تحلیلگران میگویند موشکهای فراصوت با سرعت بالا و قابلیت مانور، تهدیدی جدی برای سامانههای دفاعی آمریکا و کرهجنوبی محسوب میشوند و در صورت تجهیز به کلاهک هستهای، توان بازدارندگی کرهشمالی را افزایش میدهند. کرهشمالی همچنین در حال توسعه موشکهای بینقارهای با فناوری MIRV است که مستقیما آمریکا را تهدید میکند.
در مقابل، کرهجنوبی روی بازدارندگی فعال تمرکز کرده و پروژههایی مانند موشک «هیونمو-۵» با سرجنگی ۸ تنی را برای هدفگیری پناهگاههای فرماندهی کرهشمالی در عمق ۱۰۰ متری توسعه میدهد. تلفیق این موشکها با هواپیماهای F-35، پهپادهای شبح و موشکهای کروز امکان ضربه دقیق به خطوط فرماندهی پیونگیانگ را فراهم میکند.
با این حال، گزینه نظامی بسیار پرریسک است و هر حملهای به زرادخانه کرهشمالی ممکن است واکنش هستهای یا بیثباتی منطقهای بهدنبال داشته باشد. در حالی که ترامپ و شی جینپینگ، رئیسجمهور چین در سئول دیدار میکنند، سرنوشت امنیت اقتصادی در اجلاس «اپک» تحت تاثیر این موشکهای فراصوت و تغییر موازنه بازدارندگی در شرق آسیا خواهد بود.