اظهارات جنجالی رئیسجمهور تایوان درباره اسرائیل و مقابله با چین
رئیسجمهور تایوان روز سهشنبه با اظهاراتی جنجالی، اسرائیل را بهعنوان الگوی دفاعی کشورش معرفی کرد و گفت تایوان از تجربه اسرائیل در حفظ امنیت و مقابله با تهدیدها بهره میگیرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، لای چینگته، رئیسجمهور تایوان، امروز- سهشنبه- در مراسمی که توسط کمیته امور عمومی آمریکا-اسرائیل در تایپه برگزار شد، تصریح کرد که ملت تایوان همواره از تجربه مردم یهود در مقابله با آزار و ظلم بهره میگیرد و استقامت آنها الگویی برای مقابله با تهدیدات چین است.
او اظهار داشت که «صلح از طریق قدرت» اصلی است که جوامع اسرائیل، آمریکا و تایوان سالها بر آن تکیه کردهاند و تأکید کرد که «روح داوود علیه جالوت» برای مقابله با فشارهای استبدادی امری ضروری است.
این اظهارات در حالی مطرح شد که تایوان حمایت خود از رژیم صهیونیستی را پس از عملیات حماس در هفتم اکتبر نشان داده است، حملهای که جرقه جنگ غزه را روشن کرد. با این وجود، روابط دیپلماتیک رسمی میان تایوان و اسرائیل وجود ندارد و تنها یک سفارت در تلآویو و دفتر نمایندگی مشابه در تایپه برقرار است.
این سخنان با واکنشهایی از سوی ناظران و رسانهها مواجه شده است که آن را خطرناک و تحریکآمیز توصیف کردهاند، چرا که تایوان با این اقدام خود، مواضع امنیتی و نظامی اسرائیل را مشروعیت میبخشد و عملا درگیریها و تنشهای منطقهای را پیچیدهتر میکند.
لای همچنین از توسعه سامانه دفاع هوایی چندلایه جدید «تی-دوم» خبر داد که به گفته او برای مقابله با حملات احتمالی چین طراحی شده است. کارشناسان هشدار میدهند که این نوع اظهارات و الگوبرداری از اسرائیل، ممکن است تنشها در دریای چین جنوبی و روابط با همسایگان را تشدید کند.