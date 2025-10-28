پسکوف:
اتحادیه اروپا در رابطه با اتحاد با لهستان تجدید نظر کند
سخنکوی کاخ کرملین گفت که اتحادیه اروپا در رباطه با اتحاد با لهستان تجدید نظر کند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاح کرملین در جریان نشست خبری گفت که رهبران اتحادیه اروپا باید در رابطه با اینکه آیا به چنین اتحاد نزدیکی با لهستان، که آزادانه از تروریسم علیه روسیه حمایت میکند، نیاز دارد یا خیر تجددی نظر کند.
پسکوف در واکنش به اظهارات «دونالد تاسک» نخست وزیر لهستان، مبنی بر اینکه کییف حق حمله به زیرساختها در بخش اروپایی روسیه و تاسیسات مرتبط با مسکو در سراسر اروپا را دارد، گفت: «اظهارات تاسک باید قبل از هر چیز در بروکسل و سایر پایتختهای اروپایی شنیده شود».
سخنگوی کاخ کرملین اظهار داشت: «صادقانه بگویم، هر فرد عاقلی در جایگاه اروپاییها احتمالاً این سوال را مطرح میکند که آیا حفظ چنین روابط نزدیکی با کشوری که تروریسم را توجیه میکند و از حق سایر کشورها برای انجام حملات تروریستی دفاع میکند، ارزش دارد یا خیر. به دلایلی، اروپاییها ترجیح میدهند این سخنان را نادیده بگیرند».
وی افزود: «بنا بر برخی دلایل، اروپاییها انتخاب کردند که این سخنان را نادیده بگیرند».