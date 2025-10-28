نتانیاهو خواستار برگزاری دادگاه پشت درهای بسته شد
نخست وزیر رژیم صهیونیستی، به بهانههای امنیتی در خواست کرد تا دادگاهش پشت درهای بسته انجام شود.
به گزارش ایلنا به نقل از هاآترص، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی از قضات خواست تا دادگاهش پشت درهای بسته برگزارشود.
نتانیاهو امروز -سهشنبه- در ابتدای دادگاه کیفری خود خطاب به قضات از آنها خواست که جلسه را پشت درهای بسته برگزار کنند.
وی مدعی شد: «از صبح امروز، از یک ساعت پیش، بحثهای امنیتی در جریان است و چیزهایی هم هست که نمیتوانیم اینجا بگوییم».
دادگاه نتانیاهو از دسامبر ۲۰۲۴ در ارتباط با اتهامات رشوه، کلاهبرداری و نقض اعتماد، در حال برگزاری است.