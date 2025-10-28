خبرگزاری کار ایران
تایوان:

روابط پایداری با آمریکا داریم

وزیرخارجه تایوان گفت که این کشور نگران دیدار روسای جمهور آمریکا و چین نیست که چرا که روابط پایداری با ایالات متحده دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «لین چیا-لانگ» وزیر خارجه تایوان امروز -سه‌شنبه- گفت که نگرانی‌ای درباره اینکه «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در جریان دیدار با «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین در کره جنوبی این جزیره را رها کند، ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا درباره اینکه ترامپ در جریان مذاکرات با شی تایوان را رها کند، در جمع خبرنگاران گفت: «خیر، چرا که روابط تایوان-ایالات متحده بسیار با ثبات است».

وی افزود: «چه در زمینه امنیت، تجارت و کسب‌وکار چه  دیگر زمینه‌ها، روابط نزدیکی وجود دارد».

ترس در تایپه، که مدت‌هاست از حمایت غیررسمی قوی واشنگتن برخوردار بوده است، این است که دیدار ترامپ و شی در هفته جاری  در کره جنوبی در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه ممکن است شاهد زیر پا گذاشتن منافع این جزیره باشد.

 

 

