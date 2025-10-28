ورود یک هواپیمای آمریکایی حامل سلاح به فرودگاه حسکه

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، یک هواپیمای حامل سلاح و تجهیزات آمریکایی در فرودگاه خراب الجیر در استان حسکه سوریه فرود آمد.

دیده بان حقوق بشر سوریه شامگاه گذشته -دوشنبه- اعلام کرد یک هواپیمای حامل سلاح و تجهیزات آمریکایی در فرودگاه نظامی خراب الجیر در حومه رمیلان در شمال استان حسکه در شمال شرق سوریه به همراه یک بالگرد نظامی فرود آمد.

به گفته این دیده بان این هواپیما حامل تجهیزات الکترونیکی و سلاح‌های سنگین و تعدادی از سربازان بود و این اقدام در چارچوب تحرکات نظامی مکرر ائتلاف بین المللی در مناطق شمال شرق سوریه است.





