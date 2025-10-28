به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، لی جائه میونگ، رئیس‌جمهور تازه‌منتخب کره‌جنوبی، دو ماه پیش در کاخ سفید اذعان کرد که حفظ تعادل میان آمریکا و چین دشوار شده است. او به عبارت مشهور کره‌ای اشاره کرد: «آمریکا برای امنیت، چین برای اقتصاد»، که نشان می‌دهد سئول چگونه باید بین نیاز به حمایت نظامی از آمریکا و اهمیت اقتصادی بازار چین توازن برقرار کند.

لی جائه میونگ در کنار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تاکید کرد که کشورش مجبور به تصمیم‌گیری است و در موقعیتی نیست که بتواند از سیاست‌های آمریکا عدول کند.

کره‌جنوبی همانند بسیاری از کشورهای جهان که با اقتصاد جهانی تکه‌تکه و تحت جنگ تجاری مواجه هستند، اکنون در میانه‌ای دشوار قرار گرفته است و مجبور است میان محدودیت‌های صادرات، تحریم‌ها و تعرفه‌های گمرکی تصمیم‌گیری کند.

این وضعیت به‌ویژه برای سئول حساس شده است؛ چرا که حفظ اتحاد حیاتی با آمریکا در حالی که مجبور است به خواسته‌های سخت ترامپ برای تکمیل یک توافق تجاری عمل کند، هزینه‌های سنگینی بر کشور تحمیل می‌کند.

در همین حال، چین، بزرگ‌ترین شریک تجاری کره‌جنوبی و هدف اصلی فشارهای اقتصادی آمریکا، حدود یک‌چهارم صادرات این کشور را به خود اختصاص می‌دهد، از جمله صادرات به هنگ‌کنگ.

با نزدیک شدن زمان نشست ترامپ و شی جین‌پینگ، رهبر چین، در کره‌جنوبی در چارچوب مجمع همکاری اقتصادی آسیا–اقیانوسیه، سئول با هزینه بالایی برای حمایت از آمریکا مواجه شده است. علیرغم تلاش‌های نهایی مقامات کره‌ای برای تضمین توافق پیش از این نشست، هنوز توافق نهایی حاصل نشده است.

روزنامه محافظه‌کار کره‌ای «چوسان ایلبو» تاکتیک‌های سخت ترامپ برای گرفتن امتیاز از متحدان را مورد انتقاد قرار داد و هشدار داد که این سیاست ممکن است شرکت‌های کره‌ای را به سمت چین سوق دهد. یانگ سانگ هون، ستون‌نویس این روزنامه، نوشت: «ترامپ بر موضع سخت خود نسبت به متحدان پافشاری می‌کند. برای او، حتی داشتن یک کشور متحد به‌عنوان شریک، یک نقطه ضعف بزرگ است.»

ترامپ قرار است فردا- چهارشنبه- با رئیس‌جمهور کره‌جنوبی در سئول دیدار کند و لی جائه میونگ نیز پیش‌بینی کرده است که دستیابی به توافق نهایی قبل از این دیدار، به زمان و تلاش زیادی نیاز دارد.

همچنین صنعت نیمه‌هادی و تراشه کره‌جنوبی به ابزاری در مناقشه اقتصادی میان آمریکا و چین تبدیل شده است. آمریکا پیش از ورود ترامپ به کاخ سفید، محدودیت‌هایی بر صادرات تراشه‌های حافظه با پهنای باند بالا به چین وضع کرده بود، تراشه‌هایی که برای سیستم‌های هوش مصنوعی حیاتی هستند.

با وجود تقاضای بالای تراشه‌های هوش مصنوعی که ممکن است اثر کوتاه‌مدت محدودیت‌های صادرات را جبران کند، نگرانی‌هایی درباره رقابت بلندمدت وجود دارد. شرکت‌های چینی با حمایت مالی گسترده دولت خود تلاش می‌کنند فاصله تکنولوژیک با تولیدکنندگان خارجی تراشه را کاهش دهند، و این امر راه را برای رقبای آینده هموار می‌کند.

