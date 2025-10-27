خبرگزاری کار ایران
اتحادیه اروپا: الحاق کرانه باختری، اقدامی غیرقانونی است
اتحادیه اروپا رژیم صهیونیستی را ملزم به پایبندی به تعهداتش در قبال فلسطینیان در سرزمین‌های اشغالی به ویژه غزه کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، اتحادیه اروپا رژیم صهیونیستی را ملزم به پایبندی به تعهداتش در قبال فلسطینیان در سرزمین‌های اشغالی به ویژه غزه کرد.

 اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد که رژیم صهیونیستی باید به تعهدات خود در قبال فلسطینیان در سرزمین‌های اشغالی، به ویژه در نوار غزه، پایبند باشد.

این اتحادیه بر موضع دیرینه خود مبنی بر عدم به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر سرزمین‌هایی که از ژوئن ۱۹۶۷ اشغال شده‌اند، تأکید کرد.

اتحادیه اروپا همچنین الحاق سرزمین‌های اشغالی را امری غیرقانونی دانست و اعلام کرد که هر اقدام عملی در این زمینه نقض آشکار حقوق بین‌الملل تلقی خواهد شد.

