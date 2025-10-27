شمار شهدای غزه به ۶۸ هزار ۵۲۷ نفر رسید
وزرات بهداشت غزه اعلام کرد که شمار شهدای غزه از آغاز جنایات رژیم صهیونیستی تاکنون به ۶۸ هزار ۵۲۷ نفر رسیده است.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای این منطقه از آغاز جنایات رژیم صهیونیستی تاکنون به ۶۸ هزار ۵۲۷ نفر رسیده است و در همین مدت ۱۷۰ هزار و ۳۹۵ نیز مجروح شدند.
این وزارت خانه در آمار روزنامه خود اعلام کرد که در ۲ روز گذشته، بیمارستانهای غزه پیکر یافته شده ۸ شهید را تحویل گرفتند.
همچین در همین بازه زمانی ۱۳ مجروح به بیمارستانها منتقل شدند.
این در حالی است که پیکر تعدادی از شهدا زیر آوارها مانده و آمبولانسها نیروهای مردمی به آنها دسترسی ندارند.