کرملین:

جزئیات پیشنهاد آمریکا درباره اوکراین را فاش نمی‌کنیم

کاخ کرملین اعلام کرد که جزئیات پیشنهاد ایالات متحده درباره حل‌و‌فصل بحران اوکراین را فاش نمی‌کنیم.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس،  «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین در مافشای جزئیات طرح حل‌وفصل بحران اوکراین که از سوی یالات متحده در نشست آلاسکا پیشنهاد شد، خودداری کرد.

پسکوف: «همچنین از اظهار نظر در مورد اینکه چگونه این دیدگاه آمریکایی‌ها با دیدگاه روسیه برای تضمین‌های امنیتی و توافقات قبلی استانبول همسو است، خودداری کرد».

وی در پاسخ به سوالی مرتبط از سوی خبرگزاری تاس گفت: «نه نمی‌توانم این را فاش کنم».

«سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه، در مصاحبه‌ای با یک کانال یوتیوب مجارستانی گفت که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، در جریان مذاکرات با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در آلاسکا، تمایل خود را برای حل و فصل مناقشه اوکراین بر اساس محتوای پیشنهادی واشنگتن مجددا تایید کرد.

 

 

