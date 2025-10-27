به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، منابع عبری گزارش دادند تل‌آویو از عصر دوشنبه (امروز) آماده تصمیم‌گیری درباره واکنش نظامی به عدم تحویل اجساد است. شبکه ۱۲ اسرائیل اعلام کرد: «اسرائیل در جلساتی پشت درهای بسته، در حال بررسی پاسخ خود به امتناع حماس از تحویل اجساد گروگان‌هاست.»

به گزارش این شبکه، تاخیر در تحویل اجساد موجب شد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا شنبه‌شب آخرین هشدار خود را بدهد و از حماس بخواهد ظرف ۴۸ ساعت اجساد را بازگرداند، با این ادعا که «حماس توانایی انجام این کار را در سریع‌ترین زمان دارد».

اسرائیل اکنون در انتظار پایان مهلت تعیین‌شده از سوی ترامپ است. منابع صهیونیستی گفته‌اند در صورتی که حماس تا پایان امروز هیچ نشانه‌ای از همکاری نشان ندهد، تل‌آویو گزینه‌های «پاسخ سخت» را بررسی خواهد کرد.

یک مقام اسرائیلی در گفت‌وگو با این شبکه تأکید کرده است: «زمان در حال گذر است و صبر ما رو به پایان. می‌دانیم حماس از محل دفن بیشتر گروگان‌ها اطلاع دارد، اما عامدانه برای خرید زمان، اقدامی نمی‌کند.»

در همین حال، رژیم صهیونیستی به گروه‌های امدادی اجازه داده با همکاری تیم مهندسی مصر و با نظارت صلیب سرخ بین‌المللی به عملیات جست‌وجوی اجساد اسرا ادامه دهند.

هم‌زمان، بحث‌های گسترده‌ای در محافل سیاسی و امنیتی تل‌آویو در جریان است تا در صورت عدم تحویل اجساد، مرحله بعدی عملیات نظامی در غزه تعیین شود.

اسرائیل از آغاز آتش‌بس با حضور هرگونه نیروی خارجی در غزه مخالفت کرده بود، اما تحت فشار واشنگتن و میانجی‌گران منطقه‌ای ناچار شد با ورود نیروهای مصری موافقت کند.

در تصاویری که اخیرا منتشر شده، تراکتورهایی با پرچم ترکیه در حال فعالیت در مناطق ویران‌شده غزه مشاهده شده‌اند، هرچند هنوز مشخص نیست این تجهیزات واقعا از آنکارا اعزام شده‌اند یا خیر.

منابع عبری می‌گویند در روزهای گذشته، هماهنگی‌هایی میان حماس و اسرائیل از طریق میانجی‌ها انجام شده و هر طرف اطلاعاتی درباره مکان اجساد در اختیار دیگران گذاشته است تا تیم‌های مصری بتوانند به محل‌های مورد نظر دسترسی یابند.

