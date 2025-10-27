لاوروف:
روابط با کره شمالی در ماههای اخیر شدیدا تقویت شده است
وزیر خارجه روسیه اشاره کرد که روابط میان این کشور و کره شمالی در طول سه ماه و نیم گذشته افزایش شدیدی داشته است.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه، امروز -دوشنبه- با «چوی سون هوی» وزیر خارجه کره شمالی در مسکو دیدار کرد.
لاوروف در جریان این دیدار گفت: «در طول سه ماه و نیم گذشته، روابط ما با توسعه توافقات حاصل شده توسط رهبران دو کشور در جریان نشست پیونگ یانگ، به طور چشمگیری تقویت شده است».
وزیر خارجه روسیه اظهار داشت: «روسها هرگز اعمال قهرمانانه سربازان و افسران ارتش جمهوری خلق کره در آزادسازی کورسک را فراموش نمیکنند».
دیپلمات ارشد روس ادامه داد: «این اقدامات قهرمانانه طبیعتا پیوندهای دوستانه و تاریخ مشترکمان برای عدالت را تحکیم میبخشند».