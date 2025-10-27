به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه، امروز -دوشنبه- با «چوی سون هوی» وزیر خارجه کره شمالی در مسکو دیدار کرد.

لاوروف در جریان این دیدار گفت: «در طول سه ماه و نیم گذشته، روابط ما با توسعه توافقات حاصل شده توسط رهبران دو کشور در جریان نشست پیونگ یانگ، به طور چشمگیری تقویت شده است».

وزیر خارجه روسیه اظهار داشت: «روس‌ها هرگز اعمال قهرمانانه سربازان و افسران ارتش جمهوری خلق کره در آزادسازی کورسک را فراموش نمی‌کنند».

دیپلمات ارشد روس ادامه داد: «این اقدامات قهرمانانه طبیعتا پیوندهای دوستانه و تاریخ مشترک‌مان برای عدالت را تحکیم می‌بخشند».

انتهای پیام/