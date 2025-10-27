ترامپ: حماس بازگرداندن اجساد به اسرائیل را طبق توافق آتشبس تسریع کند
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رئیسجمهور آمریکا مدعی شد که حملات اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه نقض آتشبس محسوب نمیشود.
«دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا در گفتوگو با خبرنگاران گفت: «ما حمله اخیر اسرائیل به غزه را نقض آتشبس نمیدانیم. اسرائیل توافق آتشبس را نقض نکرده و حق دفاع از خود را دارد».
وی گفت: «ما میخواهیم حماس بازگرداندن اجساد به اسرائیل را طبق توافق آتشبس تسریع کند».