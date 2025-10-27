گسترش حمل و نقل دریا محور نفت میان روسیه و هند
روسیه و هند همکاری در زمینه تحویل نفت از طریق دریا را گسترش میدهند.
به گزارش ایلنا به نقل از «سرگئی تسویلیوف» وزیر انرژی روسیه، در مصاحبهای با خبرگزاری تاس گفت که روسیه و هند در حال حاضر در حال تدوین یک توافقنامه بین دولتی با هدف گسترش همکاری در زمینه حمل و نقل دریایی نفت و فرآوردههای نفتی هستند.
وی گفت: «به منظور افزایش قابلیت اطمینان حمل و نقل، ما در حال تدوین یک توافقنامه بین دولتی روسیه و هند برای گسترش همکاری در زمینه تحویل دریایی نفت و فرآوردههای نفتی هستیم».
پیش از این، «الکساندر نواک» معاون نخست وزیر روسیه، گفته بود که این کشور انتظار دارد با وجود فشارهای خارجی، همکاری خود را با هند و چین در بخش انرژی حفظ کند.