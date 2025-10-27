خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گسترش حمل‌ و نقل دریا محور نفت میان روسیه و هند

گسترش حمل‌ و نقل دریا محور نفت میان روسیه و هند
کد خبر : 1705704
لینک کوتاه کپی شد.

روسیه و هند همکاری در زمینه تحویل نفت از طریق دریا را گسترش می‌دهند.

به گزارش ایلنا به نقل از «سرگئی تسویلیوف» وزیر انرژی روسیه، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تاس گفت که روسیه و هند در حال حاضر در حال تدوین یک توافق‌نامه بین دولتی با هدف گسترش همکاری در زمینه حمل و نقل دریایی نفت و فرآورده‌های نفتی هستند.

وی گفت: «به منظور افزایش قابلیت اطمینان حمل و نقل، ما در حال تدوین یک توافق‌نامه بین دولتی روسیه و هند برای گسترش همکاری در زمینه تحویل دریایی نفت و فرآورده‌های نفتی هستیم».

پیش از این، «الکساندر نواک» معاون نخست وزیر روسیه، گفته بود که این کشور انتظار دارد با وجود فشارهای خارجی، همکاری خود را با هند و چین در بخش انرژی حفظ کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ