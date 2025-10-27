گسترش حمل‌ و نقل دریا محور نفت میان روسیه و هند

به گزارش ایلنا به نقل از «سرگئی تسویلیوف» وزیر انرژی روسیه، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تاس گفت که روسیه و هند در حال حاضر در حال تدوین یک توافق‌نامه بین دولتی با هدف گسترش همکاری در زمینه حمل و نقل دریایی نفت و فرآورده‌های نفتی هستند.

وی گفت: «به منظور افزایش قابلیت اطمینان حمل و نقل، ما در حال تدوین یک توافق‌نامه بین دولتی روسیه و هند برای گسترش همکاری در زمینه تحویل دریایی نفت و فرآورده‌های نفتی هستیم».

پیش از این، «الکساندر نواک» معاون نخست وزیر روسیه، گفته بود که این کشور انتظار دارد با وجود فشارهای خارجی، همکاری خود را با هند و چین در بخش انرژی حفظ کند.

