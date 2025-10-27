ترامپ: اظهارات پوتین در مورد آزمایش موشکی مناسب نبود

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»،‌ رئیس‌جمهور آمریکا گفت که روس‌ها می‌دانند که این کشور بهترین زیردریایی‌های هسته‌ای را دارد.

ترامپ گفت: »روس‌ها می‌دانند که ما بهترین زیردریایی‌های هسته‌ای را داریم و از این موضوع طفره می‌روند.»

ترامپ افزود: «فکر نمی‌کنم اظهارات پوتین در مورد آزمایش موشکی مناسب باشد.»

وی افزود: «‌فکر می‌کنم به توافق با کره جنوبی نزدیک می‌شویم.»

ترامپ گفت: «ما می‌خواهیم مهاجران ماهر به کشورمان بیایند.»

انتهای پیام/