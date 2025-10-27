خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ: اظهارات پوتین در مورد آزمایش موشکی مناسب نبود

ترامپ: اظهارات پوتین در مورد آزمایش موشکی مناسب نبود
کد خبر : 1705686
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور آمریکا گفت که روس‌ها می‌دانند که این کشور بهترین زیردریایی‌های هسته‌ای را دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»،‌ رئیس‌جمهور آمریکا گفت که روس‌ها می‌دانند که این کشور بهترین زیردریایی‌های هسته‌ای را دارد. 

ترامپ گفت: »روس‌ها می‌دانند که ما بهترین زیردریایی‌های هسته‌ای را داریم و از این موضوع طفره می‌روند.»

ترامپ افزود: «فکر نمی‌کنم اظهارات پوتین در مورد آزمایش موشکی مناسب باشد.»

وی افزود: «‌فکر می‌کنم به توافق با کره جنوبی نزدیک می‌شویم.»

ترامپ گفت: «ما می‌خواهیم مهاجران ماهر به کشورمان بیایند.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ