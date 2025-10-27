بازداشت ۲ شهروند اوکراینی به اتهام جاسوسی در لهستان

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، سخنگوی وزارت اطلاعات ‌ لهستان‌ از بازداشت دو شهروند اوکراینی به اتهام جاسوسی خبر داد.

وی طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «اقدامات مشترک سرویس ضداطلاعات ارتش و آژانس امنیت داخلی منجر به بازداشت اوکراینی‌هایی در کاتوویچ شد که برای اطلاعات خارجی کار می‌کردند.»

به گفته این سخنگو، این مرد و زن ۳۲ و ۳۴ ساله در فعالیت‌های اطلاعاتی، از جمله مطالعه قابلیت‌های نظامی لهستان و نصب تجهیزات مخفی، مشغول بوده‌اند.

وی توضیح داد که اطلاعاتی که بازداشت‌شدگان جمع‌آوری می‌کردند مربوط به سربازان لهستانی و زیرساخت‌های حیاتی این کشور بود.

