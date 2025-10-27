خبرگزاری کار ایران
ونزوئلا از بازداشت چندین شبه‌نظامی مرتبط با سیا خبر داد

کد خبر : 1705590
ونزوئلا از بازداشت چندین شبه‌نظامی مرتبط با سی‌آی‌ای خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آلمان، ونزوئلا از بازداشت چندین شبه‌نظامی مرتبط با سی‌آی‌ای خبر داد. 

معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «شماری از شبه‌نظامیان مرتبط با سیا را بازداشت کرده‌ایم. همچنین هشدار می‌دهیم که آمریکا در تدارک عملیاتی در آب‌های ترینداد و توباگو است.»

این بیانیه افزود: «هدف از این عملیات انجام تحریک و ایجاد زمینه برای حمله به کشورمان است.»

این در حالی است که ترینداد و توباگو به همراه آمریکا در حال انجام رزمایش نظامی است. 

 

