به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آلمان، ونزوئلا از بازداشت چندین شبهنظامی مرتبط با سیآیای خبر داد.
معاون رئیسجمهور ونزوئلا طی بیانیهای اعلام کرد: «شماری از شبهنظامیان مرتبط با سیا را بازداشت کردهایم. همچنین هشدار میدهیم که آمریکا در تدارک عملیاتی در آبهای ترینداد و توباگو است.»
این بیانیه افزود: «هدف از این عملیات انجام تحریک و ایجاد زمینه برای حمله به کشورمان است.»
این در حالی است که ترینداد و توباگو به همراه آمریکا در حال انجام رزمایش نظامی است.