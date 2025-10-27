به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آلمان، ونزوئلا از بازداشت چندین شبه‌نظامی مرتبط با سی‌آی‌ای خبر داد.

معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «شماری از شبه‌نظامیان مرتبط با سیا را بازداشت کرده‌ایم. همچنین هشدار می‌دهیم که آمریکا در تدارک عملیاتی در آب‌های ترینداد و توباگو است.»

این بیانیه افزود: «هدف از این عملیات انجام تحریک و ایجاد زمینه برای حمله به کشورمان است.»

این در حالی است که ترینداد و توباگو به همراه آمریکا در حال انجام رزمایش نظامی است.

