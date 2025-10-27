خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۲۴ کشته و زخمی در پی حمله اوکراین به روسیه

۲۴ کشته و زخمی در پی حمله اوکراین به روسیه
کد خبر : 1705558
لینک کوتاه کپی شد.

در پی حمله اوکراین به منطقه بلگورود روسیه، ۲۴ نفر کشته و زخمی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ویاچسلاو گلادکوف»  فرماندار منطقه بلگورود اعلام کرد که در جریان حمله روز گذشته اوکراین به این منطقه، ۱ نفر کشته و ۲۳ تن مجروح شدند.

گلادکوف در تلگرام نوشت: «دیروز روز چالش‌برانگیزی در سراسر منطقه بلگورود بود، زیرا بلگورود، ناحیه بلگورود، ناحیه شبکینو و ناحیه گرایورون تحت حملات چند ساعته دشمن قرار گرفتند و یک نفر در ناحیه راکیتنوی کشته شد».

وی با خانواده و دوستان فرد کشته شده ابراز هم دردی کرد.

به گفته فرماندار بلگورود ۲۳ غیرنظامی از جمله ۳ کودک در جریان این حملات مجروح شدند و دو تن از مصدومان در شرایط بحرانی قرار دارند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ