۲۴ کشته و زخمی در پی حمله اوکراین به روسیه

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ویاچسلاو گلادکوف» فرماندار منطقه بلگورود اعلام کرد که در جریان حمله روز گذشته اوکراین به این منطقه، ۱ نفر کشته و ۲۳ تن مجروح شدند.

گلادکوف در تلگرام نوشت: «دیروز روز چالش‌برانگیزی در سراسر منطقه بلگورود بود، زیرا بلگورود، ناحیه بلگورود، ناحیه شبکینو و ناحیه گرایورون تحت حملات چند ساعته دشمن قرار گرفتند و یک نفر در ناحیه راکیتنوی کشته شد».

وی با خانواده و دوستان فرد کشته شده ابراز هم دردی کرد.

به گفته فرماندار بلگورود ۲۳ غیرنظامی از جمله ۳ کودک در جریان این حملات مجروح شدند و دو تن از مصدومان در شرایط بحرانی قرار دارند.

